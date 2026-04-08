Pontedera ecco gli ultimi 9 punti in palio Le combinazioni possibili per non cadere

A tre turni dalla conclusione del campionato, il Pontedera si trova in una posizione critica con soli nove punti disponibili. La squadra ha poche possibilità di evitare la retrocessione diretta e le combinazioni di risultati sono limitate. La situazione attuale evidenzia come, senza una serie di risultati favorevoli, la retrocessione sembri ormai inevitabile. La squadra dovrà affrontare le ultime partite con la consapevolezza che le chance sono molto ridotte.

Che la situazione è disperata ormai è chiaro. A tre giornate dalla fine dovrebbe accadere un miracolo affinché il Pontedera riesca ad evitare la retrocessione diretta. Anzi, secondo come vanno le cose, il ritorno in Serie D dopo 14 anni di professionismo potrebbe avvenire già domenica, nella gara casalinga contro il Ravenna. Cerchiamo allora di fare chiarezza. Dunque: come detto, al termine della regular season mancano tre partite. Ci sono quindi 9 punti in palio, per cui la squadra di Braglia, che è ultima con 20 punti, può arrivare al massimo, vincendo tutte e tre gli incontri, a quota 29. Considerando che ormai non può più evitare l’ultimo posto perché il Bra, che è penultimo, ha 30 punti, l’unica strada percorribile resta andare al doppio spareggio con la quartultima. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Pontedera, ecco gli ultimi 9 punti in palio. Le combinazioni possibili per non cadere Champions League, italiane a caccia del pass: ottavi o playoff, tutte le combinazioni possibiliAlisson Santos Napoli, i partenopei hanno il sì del brasiliano! Le ultime sulla trattativa con lo Sporting Mercato Torino, dopo Tchoca assalto a... Il Napoli si qualifica ai playoff di Champions League se… tutte le possibili combinazioniIl Napoli si trova a un bivio decisivo per la sua qualificazione ai playoff di Champions League. Temi più discussi: Consulte, la composizione delle assemblee. Ecco i nomi dopo due anni di attesa; Il centro città cambia look, addio sculture rosse: ecco le Vespe artistiche; Pontedera, ecco gli ultimi 9 punti in palio. Le combinazioni possibili per non cadere; DIRETTA | Pontedera Bra (risultato finale 0-0) video streaming: Leo salva sulla linea! (oggi 29 marzo 2026). Pontedera, ecco gli ultimi 9 punti in palio. Le combinazioni possibili per non cadereIncubo serie D. La corsa dei granata per agganciare un posto nei playout è disperata, ma resta ancora qualche speranza ... sport.quotidiano.net Pontedera, here are the last nine points up for grabs. Possible combinations to avoid falling.Serie D nightmare. The Granata's race to secure a place in the play-offs is desperate, but there is still some hope. sport.quotidiano.net Visual radio Pontedera social. . Teatro gremito per Zuppi, Pontedera apre Ponte di Parole nel segno della pace Teatro pieno e grande partecipazione di pubblico al Teatro Era per l’incontro con il cardinale Matteo Maria Zuppi, protagonista dell’evento “Parole - facebook.com facebook In #FiPiLi, 1 km di coda per incidente al km 58+100 tra Lavoria e Pontedera Ovest-Ponsacco direzione Firenze #viabiliTOS x.com