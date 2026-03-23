La 31ª giornata di Serie A si presenta come uno snodo cruciale nella corsa scudetto. Dopo la sosta per le Nazionali, il calendario propone due incroci ad altissima tensione: il Milan farà visita al Napoli, mentre l’Inter ospiterà la Roma. Centottanta minuti che potrebbero ridisegnare gli equilibri del campionato. La sconfitta dell’Inter contro la Fiorentina ha riacceso una lotta al vertice che sembrava ormai giunta ai titoli di coda. I nerazzurri, dopo il ko contro i "cugini" e il pareggio con l’Atalanta, hanno lasciato al 'Franchi' altri due punti, permettendo a Milan e Napoli di portarsi rispettivamente a -6 e -7. E pensare che, con una vittoria nel derby, avrebbero potuto allungare fino a +13, chiudendo virtualmente i giochi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Napoli-Milan e Inter-Roma, la giornata che decide lo scudetto: possibili combinazioni e calendari a confronto

Articoli correlati

Leggi anche: Calendari Inter e Milan a confronto: lo scudetto si decide nelle prossime quattro

Leggi anche: “L’Inter rimane la favorita”, ma per lo scudetto (quasi) tutto passa dalle prossime quattro: i calendari a confronto di Inter e Milan

Altri aggiornamenti su Napoli Milan e Inter Roma la giornata...

Temi più discussi: Si riaccende la lotta Scudetto? Il calendario di Inter, Napoli e Milan, tutte le partite chiave; Il Napoli riaccende i fari sulla corsa scudetto: la rimonta su Inter e Milan passa dal calendario; L'Inter non vince più e tiene aperta la lotta Scudetto: calendari a confronto, perché Napoli e Milan ci possono credere. Ma Chivu ha un vantaggio; Dai rientri dei big alle parole di Spinazzola: ma il Napoli può davvero rivincere lo Scudetto? Calendari a confronto con Inter e Milan.

Crisi Inter, calendario a confronto: il Napoli ci crede e il Milan…Il pareggio contro la Fiorentina tiene aperto il campionato, ma i nerazzurri di Cristian Chivu rimangono nettamente i favoriti ... milanlive.it

Inter, Milan e Napoli: calendario a confronto a 8 giornate dalla fineLa frenata dell’Inter a Firenze ha virtualmente riaperto la corsa scudetto. I neroazzurri continuano ad occupare il primo posto in classifica con un netto vantaggio di 6 punti sul ... ilmattino.it

Scudetto, Pasqua decisiva: Napoli-Milan vale doppio La corsa scudetto entra nella fase più delicata. La giornata di Pasqua può diventare uno spartiacque vero, capace di cambiare gli equilibri in vetta. "L’Inter ospita la Roma… poi il Como fuori casa. Altissimo facebook

Agresti su Napoli-Milan: "Più che uno scontro diretto, sarà uno spareggio: chi vince sogna, chi perde è fuori" x.com