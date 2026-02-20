La rivoluzione silenziosa di Gasperini | la Roma blinda la difesa e prenota l’Europa

Gasperini ha preso in mano la Roma, cercando di rafforzare la difesa con decisione e attenzione ai dettagli. La causa di questa svolta è stata la necessità di migliorare le prestazioni e ottenere risultati più solidi, anche in assenza di alcuni titolari chiave. La squadra ha iniziato a mostrare una compattezza mai vista prima, grazie a schemi tattici più aggressivi e a una maggiore attenzione ai dettagli difensivi. La preparazione settimanale si concentra sui reparti arretrati, mentre la Roma cerca di garantire un futuro più stabile.

Tra un'infermeria piena e un muro difensivo da record, i primi sei mesi della gestione Gasperini hanno restituito ai giallorossi un'identità smarrita. Con l'innesto di Malen e una linea verde senza precedenti, il progetto Champions entra nella sua fase cruciale. La nuova identità: la Roma cambia volto. Esiste una linea sottile che separa una scommessa da una certezza: a Trigoria, quel confine è stato superato dai fatti. I primi mesi della gestione Gasperini non rappresentano solo un periodo di ambientamento, ma il segno di una profonda trasformazione. Se all'inizio il nuovo corso sembrava un'incognita, oggi la squadra ha una fisionomia precisa: è aggressiva, flessibile e, soprattutto, ambiziosa.