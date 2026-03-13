Bologna-Roma | Koné fuori Gasperini ripensa la difesa

Nella sfida di questa sera tra Bologna e Roma, Manu Koné non sarà in campo a causa di un infortunio muscolare persistente. Il calciatore francese è stato escluso dalla rosa ufficiale per questa partita e non prenderà parte alla gara. La squadra di Gasperini deve quindi ripensare la difesa senza il suo centrocampista.

L'assenza di Koné rappresenta una perdita significativa per il centrocampo dei giallorossi. Se inizialmente era previsto sulla panchina, l'infortunio ha costretto i medici a escluderlo completamente dall'elenco ufficiale. Il giocatore seguirà l'incontro dalle tribune, senza possibilità di entrare in campo.