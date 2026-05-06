In vista della sfida tra Juventus e Roma, si intensificano le trattative di mercato. La società bianconera sta valutando l’acquisto di un difensore, considerato un potenziale rinforzo per la linea arretrata. Intanto, si parla anche di un possibile trasferimento di un centrocampista, che potrebbe approdare sotto la guida di un nuovo allenatore. Le trattative sono ancora in fase preliminare, ma ci sono segnali di un interesse concreto da parte delle squadre coinvolte.

Juve e Roma si guardano a distanza, duellano (insieme al Milan) per un posto in Champions League e si studiano. Ma presto potrebbero diventare anche complici sul mercato, grazie a un’idea di scambio che al momento è in fase embrionale ma che va monitorata. Ndicka alla Juve, Koopmeiners alla Roma: trattativa non semplice, ma diversi punti in comune per avviare un tavolo di trattativa alla ricerca di un incastro. La Juve cerca un difensore affidabile: bravo tecnicamente, con una visione di gioco funzionale a quella di Spalletti, esperto al punto da far compiere il salto di qualità al reparto. Il piano A tiene la scia di Bremer: alla...🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juve-Roma, non solo volata Champions: parte l'operazione Ndicka. E Koopmeiners andrebbe da Gasp

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