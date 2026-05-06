La denuncia di Meloni | Sul web mie foto false Bisogna stare attenti al pericolo deepfake

Giorgia Meloni ha denunciato la diffusione di immagini false online, sottolineando il rischio rappresentato dai deepfake. Ha mostrato un esempio di foto generata con intelligenza artificiale, in cui il suo volto appare su un corpo femminile in abbigliamento intimo. La premier ha invitato a prestare attenzione a questo tipo di contenuti, che possono essere facilmente scambiati per immagini reali.

Giorgia Meloni lancia l’allarme contro i deepfake. E lo fa mostrando un esempio di foto falsa, generata con l’ intelligenza artificiale, in cui il suo volto è finito sul corpo di una donna in abbigliamento intimo (nella foto). Una di quelle che "girano in questi giorni" e che vengono "spacciate per vere da qualche solerte oppositore", spiega pubblicando il post di un tale Roberto, che commentando l’immagine definiva "vergognoso" che "una presidente del Consiglio si presenti in queste condizioni". I deepfake, l’avvertimento della premier, "sono uno strumento pericoloso, perché possono ingannare, manipolare e colpire chiunque. Io posso difendermi.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La denuncia di Meloni: "Sul web mie foto false. Bisogna stare attenti al pericolo deepfake" Notizie correlate Meloni denuncia i deepfake: “Foto false su di me, rischio per tutti”La premier Giorgia Meloni segnala la diffusione di immagini generate con l’intelligenza artificiale e lancia un allarme: “Possono colpire chiunque,... Meloni: «Girano delle mie foto false generate con l’IA, devo dire mi hanno anche migliorata»«Girano in questi giorni diverse mie foto false, generate con l’intelligenza artificiale e spacciate per vere da qualche solerte oppositore. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: La denuncia social di Giorgia Meloni: Le mie foto in sottoveste generate con l'intelligenza artificiale; Meloni denuncia sui suoi social: una mia foto in sottoveste generata con l’AI per screditarmi; Meloni rilancia sua foto in lingerie generata con l’IA: Deepfake pericolosi, colpiscono tutti; La Flotilla denuncia il governo Meloni alla CEDU: attivisti rapiti sul territorio italiano. La denuncia di Meloni: Sul web mie foto false. Bisogna stare attenti al pericolo deepfakeGiorgia Meloni lancia l’allarme contro i deepfake. E lo fa mostrando un esempio di foto falsa, generata con l’intelligenza ... quotidiano.net La denuncia social di Giorgia Meloni: «Le mie foto in sottoveste generate con l'intelligenza artificiale»La premier pubblica su Facebook uno scatto «falso» postato da un «oppositore»: «Io posso difendermi. Ma può capitare a tutti» ... roma.corriere.it Le torsioni di Meloni e l’ordine a FdI: “Noi alleati degli Usa e non di Donald” x.com Il ministro Schillaci ha incontrato anche la premier Giorgia Meloni che ha dato il suo via libera alla riforma - facebook.com facebook