A Gabicce, i rifiuti si accumulano nei prati, causando preoccupazione tra i residenti. La causa è la cattiva gestione dei rifiuti e la scarsa attenzione di alcuni visitatori. Nei campi si trovano bottiglie vuote, sacchetti di plastica e resti di cibo abbandonati, mentre i cani lasciano deiezioni non raccolte. Le persone che frequentano le aree verdi chiedono maggiore rispetto e responsabilità. Camminare tra i fiori diventa difficile senza inciampare in rifiuti sparsi ovunque. La situazione richiede interventi concreti per tutelare il verde pubblico.

Nei prati spuntano i fiori. Ma non sono da soli: a far loro compagnia spiccano, tra erba e foglie secche, cartacce, bottiglie, fazzoletti di carta e deiezioni canine non raccolte. Le aree verdi di Gabicce mostrano gravi lacune nel senso civico di chi le frequenta. Il risultato: rifiuti che punteggiano il verde pubblico e i bordi dei percorsi ciclopedonali. Non va meglio in spiaggia, dove la sabbia è un insidioso ricettacolo di deiezioni canine. Tanto diversa nemmeno la situazione sul lungomare lungo il quale le aiuole con le piante officinali sono in molti casi fatte usare dai proprietari dei cani come se fossero una toeletta profumata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nei prati fioriscono i rifiuti. Proteste a Gabicce: : "Bisogna stare attenti a dove si mettono i piedi"

Whatsapp si apre a terze app: come funziona e perché bisogna stare attentiWhatsApp apre alle terze app, una novità che cambierà il modo di comunicare.

Milan, Allegri tuona: “Bisogna stare con i piedi per terra, faticare e stare zitti”Alla vigilia della sfida di Serie A tra Roma e Milan, l'allenatore dei rossoneri, Massimiliano Allegri, ha sottolineato l'importanza di mantenere un atteggiamento realistico e concentrato.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.