Nei prati fioriscono i rifiuti Proteste a Gabicce | | Bisogna stare attenti a dove si mettono i piedi
A Gabicce, i rifiuti si accumulano nei prati, causando preoccupazione tra i residenti. La causa è la cattiva gestione dei rifiuti e la scarsa attenzione di alcuni visitatori. Nei campi si trovano bottiglie vuote, sacchetti di plastica e resti di cibo abbandonati, mentre i cani lasciano deiezioni non raccolte. Le persone che frequentano le aree verdi chiedono maggiore rispetto e responsabilità. Camminare tra i fiori diventa difficile senza inciampare in rifiuti sparsi ovunque. La situazione richiede interventi concreti per tutelare il verde pubblico.
Nei prati spuntano i fiori. Ma non sono da soli: a far loro compagnia spiccano, tra erba e foglie secche, cartacce, bottiglie, fazzoletti di carta e deiezioni canine non raccolte. Le aree verdi di Gabicce mostrano gravi lacune nel senso civico di chi le frequenta. Il risultato: rifiuti che punteggiano il verde pubblico e i bordi dei percorsi ciclopedonali. Non va meglio in spiaggia, dove la sabbia è un insidioso ricettacolo di deiezioni canine. Tanto diversa nemmeno la situazione sul lungomare lungo il quale le aiuole con le piante officinali sono in molti casi fatte usare dai proprietari dei cani come se fossero una toeletta profumata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
