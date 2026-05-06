Roma il fattore Gasperini | tra poteri da manager e incertezze societarie

Dopo la conclusione del rapporto tra la Roma e Claudio Ranieri, Gian Piero Gasperini ha assunto un ruolo visibile nel panorama calcistico. La sua figura ha attirato l'attenzione, alimentata dalle sue dichiarazioni e dalle attività pubbliche successive all'addio del suo predecessore. La situazione societaria e le decisioni di gestione della squadra sembrano influenzare le sue mosse e le sue dichiarazioni, mantenendo alta l'attenzione sui prossimi sviluppi.

Gian Piero Gasperini ha assunto una netta esposizione pubblica dopo la conclusione del rapporto professionale tra la Roma e Claudio Ranieri. Le dichiarazioni rilasciate dal tecnico indicano una richiesta di chiarimenti strutturali che superano la questione della direzione sportiva. Sebbene Frederic Massara risulti attualmente delegittimato nel suo ruolo operativo, la strategia comunicativa di Gasperini sembra puntare direttamente ai vertici della proprietà statunitense. La crisi dell’organigramma e la ricerca del nuovo Direttore Sportivo. All’interno di Trigoria si registra una fase di transizione per quanto riguarda l’assetto dirigenziale: nonostante Massara prosegua formalmente le sue attività per il club, la società è alla ricerca di un nuovo profilo per la gestione dell’area sportiva.🔗 Leggi su Sololaroma.it

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