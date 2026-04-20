A Ostia, le forze dell'ordine hanno intensificato i controlli nelle strade del litorale, portando allo smantellamento di un centro di distribuzione di sostanze stupefacenti. L’operazione ha portato all’arresto di cinque persone coinvolte nelle attività illecite, grazie anche all’utilizzo del sistema di segnalazioni Youpol. Le autorità hanno rafforzato la presenza sul territorio per contrastare lo spaccio e garantire maggiore sicurezza nella zona.

Una maglia di controlli serrati della Polizia di Stato ha avvolto le strade di Ostia, con l’obiettivo di rafforzare il presidio del territorio e incidere sulle dinamiche dello spaccio diffuso. Il dispositivo, coordinato dagli agenti del X Distretto Lido di Roma, si è sviluppato attraverso verifiche mirate e posti di controllo, restituendo un bilancio significativo: 5 arresti, 100 persone identificate, di cui 13 già gravate da pregiudizi di polizia, e 45 veicoli sottoposti ad ispezione. Inseguimento e Arresto di Fuggitivi. Nel corso delle operazioni, l’attenzione degli agenti si è concentrata su un uomo che, alla vista della pattuglia, ha tentato la fuga insieme a un complice a bordo di un’auto.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: stretta sul litorale, smantellato hub domestico dello spaccio grazie a youpol, 5 arresti

Notizie correlate

Ostia, smantellato hub della droga grazie a YouPolOstia, 20 aprile 2026 – Una maglia di controlli serrati della polizia di Stato ha avvolto le strade di Ostia, nell’obiettivo di rafforzare il...

Roma, quartier generale dello spaccio scovato grazie a YouPolRoma, 11 febbraio 2026 – Gestivano gli ordinativi tramite applicazioni di messaggeria istantanea, per poi annotarle su block notes, pronti a spuntare...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Ostia. Stretta della Polizia di Stato sul litorale: smantellato hub domestico dello spaccio grazie a Youpol. 5 arresti; Fregene, stretta sui furbetti dei rifiuti: controlli al Villaggio dei Pescatori e sul lungomare; Ostia, stretta antidroga sul litorale: 5 arresti e base di spaccio scoperta con YouPol; Ostia, stretta sui fortini dello spaccio: 5 arresti, 11 denunce e oltre un chilo di cocaina sequestrato.

Roma, blitz antidroga a Ostia: 5 arresti dopo un inseguimento sul litorale. Scoperta una casa usata come base dello spaccioControlli della Polizia di Stato sul litorale romano: fermati pusher e ricercati, sequestrati cocaina, hashish e migliaia di euro in contanti ... affaritaliani.it

Droga nascosta in casa e fughe in auto, cinque arrestiControlli sul litorale con identificazioni e verifiche: scoperto un appartamento usato per il traffico di stupefacenti ... rainews.it

#Roma, arrivano i rinforzi: per la corsa alla Champions tornano tre titolari x.com

Corriere della Sera. . A Roma per il concerto privato a La Nuvola dopo essere arrivata in gran segreto con un volo da New York, Katy Perry si è concessa una passeggiata per le vie della capitale. Una volta giunta alla Fontana di Trevi, la popstar americana – fi - facebook.com facebook