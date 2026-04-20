Roma | stretta sul litorale smantellato hub domestico dello spaccio grazie a youpol 5 arresti

Da romadailynews.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Ostia, le forze dell'ordine hanno intensificato i controlli nelle strade del litorale, portando allo smantellamento di un centro di distribuzione di sostanze stupefacenti. L’operazione ha portato all’arresto di cinque persone coinvolte nelle attività illecite, grazie anche all’utilizzo del sistema di segnalazioni Youpol. Le autorità hanno rafforzato la presenza sul territorio per contrastare lo spaccio e garantire maggiore sicurezza nella zona.

Una maglia di controlli serrati della Polizia di Stato ha avvolto le strade di Ostia, con l’obiettivo di rafforzare il presidio del territorio e incidere sulle dinamiche dello spaccio diffuso. Il dispositivo, coordinato dagli agenti del X Distretto Lido di Roma, si è sviluppato attraverso verifiche mirate e posti di controllo, restituendo un bilancio significativo: 5 arresti, 100 persone identificate, di cui 13 già gravate da pregiudizi di polizia, e 45 veicoli sottoposti ad ispezione. Inseguimento e Arresto di Fuggitivi. Nel corso delle operazioni, l’attenzione degli agenti si è concentrata su un uomo che, alla vista della pattuglia, ha tentato la fuga insieme a un complice a bordo di un’auto.🔗 Leggi su Romadailynews.it

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