Roma | controlli ad Anzio denunciate due persone e sanzionati due esercizi commerciali

A Anzio, i carabinieri hanno effettuato controlli mirati che hanno portato alla denuncia di due persone e alla sanzione di due attività commerciali. Le operazioni sono state svolte per verificare il rispetto delle norme e garantire la sicurezza pubblica. Durante le verifiche sono stati riscontrati irregolarità che hanno portato alle rispettive sanzioni e denunce.

Controlli dei carabinieri ad Anzio portano a denunce e sanzioni per reati di droga e irregolarità lavorative. E' di due persone denunciate e due esercizi commerciali sanzionati il bilancio dei controlli eseguiti dai carabinieri ad Anzio, in provincia di Roma, finalizzati alla prevenzione e contrasto ai reati. Queste operazioni si sono concentrate in particolare nei quartieri più densamente popolati e lungo le arterie stradali a maggiore scorrimento. In particolare, un uomo di 36 anni, senza fissa dimora, è stato controllato nel quartiere Europa e trovato in possesso di 4 grammi di crack, suddivisi in 10 involucri di plastica e nascosti all'interno del cappuccio del giubbotto.