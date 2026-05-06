Martedì intorno alle 13, durante la pausa di punta, un incidente si è verificato sul Grande Raccordo Anulare di Roma. Un'auto ha tentato di allontanarsi all'alt dei carabinieri, ma l'inseguimento si è concluso con un grave schianto. La fuga ha provocato blocchi e traffico intenso nella zona, mentre le autorità stanno ancora ricostruendo la dinamica dell'incidente. Nessuna informazione è stata ancora diffusa sulle condizioni dei coinvolti.

Un nuovo grave incidente ha paralizzato il Grande Raccordo Anulare di Roma martedì intorno alle 13, in piena ora di punta. All’altezza del chilometro 4,4 della carreggiata esterna, vicino allo svincolo per Casal del Marmo, si è verificato uno scontro che ha coinvolto una Fiat 500L in fuga e altri tre veicoli, causando code e disagi verso l’Aurelia. Tutto è nato dal tentativo dei carabinieri di fermare l’auto, risultata rubata nella mattinata a Civita Castellana (Viterbo). I militari hanno individuato il veicolo a Formello e hanno iniziato un inseguimento prima sulla Cassia Bis e poi sul GRA. Nel tentativo di seminare gli inseguitori, il conducente ha speronato tre auto.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Roma, fugge dall'alt dei carabinieri: finisce malissimo, schianto tremendo

NON SI FERMA ALL’ ALT DEI CARABINIERI, FOLLE INSEGUIMENTO CONTROMANO

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