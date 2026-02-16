Fugge all' alt dei carabinieri inseguimento nel cuore della notte poi lo schianto contro un palo della segnaletica | arrestato un 20enne tunisino senza patente
Un giovane tunisino di 20 anni, senza patente, ha tentato di sfuggire ai carabinieri e ha causato un incidente nel centro di Padova. Dopo aver imboccato contromano alcune strade, ha proseguito la fuga a tutta velocità e infine si è schiantato contro un palo della segnaletica, ferendosi lievemente.
PADOVA - Un ventenne è fuggito all'alt dei carabinieri, dopo una fuga durata diversi chilometri e dopo essersi schiantato con l'auto contro un palo della segnaletica stradale, è stato arrestato. Il giovane, cittadino tunisino, non aveva la patente e nascondeva della droga nella propria auto. Oltre a questo, al momento del controllo, si è anche rifiutato di sottoporsi all'etilotest. Questo quando è accaduto questa notte, 16 febbraio, a Padova dove due pattuglie dell'Arma hanno notato nel quartiere Arcella una Peugeot con targa francese procedere con andamento incerto e per questo hanno deciso di procedere ad un controllo. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
