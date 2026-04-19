La Girgenti del Grand Tour viaggio nella città descritta da Goethe e Maupassant | Regno di Satana

Nel cuore di Agrigento si snoda un itinerario che ripercorre le tappe descritte da Goethe e Maupassant, due viaggiatori del Grand Tour. La città, nota anche come il

Un percorso inedito nel centro storico di Agrigento attraverso lo sguardo dei viaggiatori del Grand Tour. L'iniziativa "La Girgenti del Grand Tour", promossa da Minerva Aps, si terrà il 26 aprile con la guida dello scrittore Beniamino Biondi.Se la Valle dei Templi ha sempre suscitato entusiasmo.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Notizie correlate

Leggi anche: Gianrico Carofiglio: "Il mio nuovo Grand Tour: in viaggio nelle città italiane, un’indagine dell’anima civile"

Leggi anche: 'Grand Tour', incontro con la docente Luciana Jacobelli: si parla del viaggio al femminile

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Romagna solido e concreto ad Agrigento: vittoria sul Girgenti dopo una gara a due facce; Girgenti - Pallamano Romagna il pre partita; Pallamano, per l'H.C. Sannio importante vittoria contro il Girgenti. Permanenza in serie A Silver sempre più vicina; Pallamano: in Serie A Gold l'Albatro Siracusa punta a battere il Merano per ipotecare i play off scudetto.

Girgenti Acque, la decisione del Tar: Interdittiva e commissariamento erano legittimiRicorsi inammissibili. Lo ha deciso la prima sezione, presidente Salvatore Veneziano, del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, esaminando il procedimento della società Girgenti Acque, ... grandangoloagrigento.it

Girgenti Acque, costo del personale alle stelleIl costo del personale di Girgenti Acque è superiore alla media di settore. La nota, cauta ma chiarissima, è persa tra le centinaia di pagine della bozza tariffaria approvata nei mesi scorsi e ... lasicilia.it

COSTUMI POPOLARI SICILIANI Cartolina viaggiata di GIRGENTI* anno 1903 Contadini con le quartare* che attingono alla fonte. *Girgenti Vecchia denominazione della città di Agrigento. Girgenti fu il nome ufficiale della città di Agrigento fino al 1927. *La qua facebook