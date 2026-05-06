Roma digitalizza la sosta | quanti saranno dove e come funzionano

A Roma è stato avviato un nuovo sistema di gestione della sosta che utilizza tecnologie digitali. La rete di sensori, installata in diverse zone della città, permette di monitorare in tempo reale la disponibilità di posti auto. Il progetto, sviluppato da Roma Servizi per la Mobilità, prevede l’installazione di dispositivi intelligenti sotto il manto stradale, con l’obiettivo di migliorare il controllo e l’efficienza del servizio.

La sosta a Roma fa un passo verso il digitale. L’innovativo sistema di rilevamento si configura come una rete di ”occhi intelligenti” incastonati nell’asfalto, realizzati da Roma Servizi per la Mobilità. Sono partiti da Via dei cerchi i lavori per attivare il sistema SOSPAS (Smart On Street Paring System), che segnalerà in tempo reale i posti liberi o occupati. Per il momento verranno installati un totale di 7.500 dispositivi in 23 quartieri, tra cui quelli del Municipio I (Centro Storico e Prati) e del Municipio II (Flaminio, Parioli, Salario e Nomentano), che rappresentano l’8% della sosta tariffata. A Trastevere, Flaminio, Prati e Monti la copertura dei sensori sarà più elevata (fino al 40%) a causa della maggiore congestione, in queste zone saranno installati 4.🔗 Leggi su Sololaroma.it

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