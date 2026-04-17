In Italia sono operative diverse unità militari specializzate nella bonifica di ordigni esplosivi subacquei. Questi cacciamine, lunghi circa cinquanta metri e larghi dieci, pesano circa cinquecento tonnellate e sono costruiti con materiali come vetroresina per ridurre l’impatto magnetico. La loro funzione principale è individuare e rimuovere mine e ordigni abbandonati in acque profonde, distinguendosi dai dragamine, che invece sono usati per la bonifica di tratti di fondale più estesi e meno specifici.

Roma, 17 aprile 2026 – Sono lunghe cinquanta metri e larghe dieci, pesano circa cinquecento tonnellate e hanno scafi realizzati in vetroresina o con materiali che riducano al minimo la loro traccia magnetica. I cacciamine della Marina militare italiana sono pronti a partire per un eventuale intervento di bonifica nello Stretto di Hormuz, da effettuare in condizioni di sicurezza dopo la cessazione delle ostilità nell’area. https:www.quotidiano.netvideopoliticairan-meloni-missione-navale-a-hormuz-solo-difensiva-a-fine-ostilita-tzr4fmnb La flotta italiana. Due cacciamine, già approntate dalla Difesa, sono ancora in porto in Italia, come rivelano fonti informate.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Cacciamine, quanti ne ha l’Italia e come funzionano. La differenza con i ‘dragamine’

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