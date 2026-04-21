Roma-Celik | rottura sul rinnovo L’Inter prepara il colpo a zero

La situazione tra il terzino turco e la società romana si è complicata, poiché il giocatore ha rifiutato l’offerta di rinnovo triennale con un ingaggio di 2,8 milioni di euro all’anno. La scadenza del contratto è prevista per il 30 giugno 2026, e al momento non sono stati annunciati accordi ufficiali per prolungare la collaborazione. La società sta preparando una strategia in vista della possibile partenza a parametro zero.

Zeki Celik e la Roma sono ai ferri corti. Il terzino turco, in scadenza il 30 giugno 2026, ha respinto l’ultima proposta di rinnovo triennale da 2,8 milioni di euro a stagione avanzata dal club giallorosso. La distanza tra la richiesta dell’entourage (vicina ai 4 milioni ) e l’offerta della dirigenza capitolina ha congelato la trattativa, aprendo uno scenario di mercato che coinvolge direttamente l’ Inter e il Torino. Il club nerazzurro ha individuato in Celik il profilo ideale per la successione di Matteo Darmian. Il difensore italiano, prossimo ai 37 anni e in scadenza di contratto, è l’obiettivo concreto del Torino per un ritorno a parametro zero sotto la Mole.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma-Celik: rottura sul rinnovo. L’Inter prepara il colpo a zero Notizie correlate Leggi anche: Celik Juve, il turco rifiuta il rinnovo: i bianconeri provano il colpo a parametro zero. L’offerta all’esterno della Roma Leggi anche: Celik rompe con la Roma: Inter e Juve preparano il colpo a parametro zero Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Le probabili formazioni di Roma-Atalanta (Serie A); Gasperini avanti, Ranieri verso l’addio: i bookmaker scelgono la Roma del futuro; Serie A, Roma – Atalanta: pronostico e probabili formazioni; Roma, rottura totale tra Ranieri e Gasperini: Friedkin pronto a tornare in Italia per cercare una soluzione. Mercato Roma, Inter vigile su Celik: i nerazzurri pensano al turco per il post-DarmianManca ancora oltre un mese all’apertura del calciomercato estivo e in casa Roma si prospettano tanti cambiamenti. Tra giocatori a fine prestito ed altri in scadenza di contratto, a Trigoria potrebbe ... siamolaroma.it Roma: sarà addio per Celik, due top club di Serie A su di luiIl difensore turco, in scadenza a giugno 2026, non rinnoverà con i giallorossi. Il futuro di Zeki Celik sembra ormai lontano dalla Capitale: la trattativa per il rinnovo del contratto, in scadenza il ... sportal.it La Roma dialoga con l’agente di Celik per rinnovare il contratto in scadenza a giugno. In caso di fumata attenzione all’Inter che sta valutando l’esterno come rimpiazzo di Darmian ( c’è il Torino) @cmdotcom x.com Celik Rensch Hermoso #ASRoma facebook