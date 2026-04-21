Roma-Como a quota 55 | la Juventus scappa a +5 Pisilli entra in diffida

La Roma e il Como sono entrambe ferme a 55 punti in classifica, mentre la Juventus ha ottenuto una vittoria contro il Bologna e si è portata a cinque punti di distanza dal quarto posto. Pisilli è stato ammonito e si è aggiunto alla lista dei giocatori in diffida. La situazione in classifica rimane molto equilibrata con diverse squadre coinvolte nella lotta per le posizioni di vertice.

La Roma aggancia il Como a quota 55 punti, ma la vittoria della Juventus contro il Bologna allunga la distanza dal quarto posto a 5 lunghezze. Con 15 punti ancora in palio, la squadra di Gian Piero Gasperini deve gestire l’aggancio dei lariani e il ritorno dell’ Atalanta, attualmente settima a 51 punti con una gara da recuperare contro il Bologna al Dall’Ara. Il Giudice Sportivo ha confermato la terza sanzione per Niccolò Pisilli, ammonito durante lo scontro diretto con l’ Atalanta. Il centrocampista entra in diffida: un ulteriore cartellino giallo comporterebbe la squalifica automatica. La gestione delle rotazioni diventa critica per lo staff tecnico, considerando l’intensità del calendario e la necessità di mantenere l’equilibrio mediano in vista degli scontri diretti rimanenti.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma-Como a quota 55: la Juventus scappa a +5. Pisilli entra in diffida Notizie correlate Leggi anche: Pisilli splende contro la Juventus: ora la Roma è sua Leggi anche: Pisilli favorito, riecco Bremer! Roma-Juventus, le probabili formazioni Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Serie A, lotta quarto posto. Roma, Como o Juve: chi andrà in Champions?; Il calendario di Milan, Juve, Como, Roma e Atalanta: chi è messo meglio per la corsa Champions al quarto posto; Champions, le combinazioni: Juve, Como e Roma in corsa per un posto. Classifica Serie A e chi è favorita dal calendario; La corsa Champions si surriscalda: Milan e Roma, il calendario è duro. Dybala e Wesley di nuovo in gruppo: Roma, Gasperini e le speranze ChampionsArchiviato il pareggio contro l’Atalanta, la Roma si ritrova ora appaiata al Como a quota 58 punti in classifica. Un piazzamento che lascia ancora aperta la porta verso un possibile assalto all’ultimo ... tuttosport.com Diretta Como Roma, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dal Sinigaglia per la ventinovesima giornata di Serie A 2025/2026.La Roma chiude il primo tempo in vantaggio per 0-1 al termine di una frazione vivace di questa diretta . Dopo il gol su rigore realizzato da Malen nei primi minuti, il Como prova a reagire alzando il ... ilsussidiario.net Il calendario di Juve, Como, Roma e Atalanta: chi è messo meglio per la corsa Champions al quarto posto - facebook.com facebook Dalla volata scudetto alla lotta Champions: il confronto tra classifica e calendario di #Roma, #Como, #Juve, #Milan, #Napoli e #Inter x.com