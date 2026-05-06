Roma Borgata Festival 2026 | la periferia si fa centro

A Roma, nelle zone periferiche della città, sta per tornare il Roma Borgata Festival 2026, un evento che si svolge in diversi quartieri e propone più di 80 appuntamenti tra teatro, musica, circo e laboratori. La manifestazione si svolge all'aperto e coinvolge varie aree della periferia, trasformando queste zone in palcoscenici temporanei e spazi di aggregazione. La programmazione comprende spettacoli e attività rivolti a un pubblico di tutte le età.

Cosa: Torna il Roma Borgata Festival, manifestazione diffusa che trasforma le periferie romane in palcoscenici a cielo aperto con oltre 80 appuntamenti tra teatro, musica, circo e laboratori. Dove e Quando: In 8 quartieri della capitale (dal Trullo a Torpignattara), dal 9 maggio al 13 settembre 2026. Perché: Un’occasione unica per riscoprire la “geografia emotiva” di Roma attraverso spettacoli itineranti su scuolabus anni ’70 e performance nei mercati rionali. Il tessuto urbano di Roma non è fatto solo di monumenti millenari e centri storici affollati, ma di una costellazione di quartieri che pulsano di vita, storie e umanità oltre il Grande Raccordo Anulare.🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Roma Borgata Festival 2026: la periferia si fa centro Notizie correlate Roma Borgata Festival 2026Dal 9 maggio al 13 settembre torna il Roma Borgata Festival, il festival diffuso delle borgate e delle periferie romane, a cura di Alessandra... Roma, colpo al narcotraffico: 18 arresti tra centro e periferiaI Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno arrestato 18 persone il 7 aprile 2026 durante un’operazione coordinata dalla Procura di Roma per... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Roma Borgata Festival; Roma Borgata Festival 2026, tre mesi di teatro e musica nelle periferie; Roma Borgata Festival 2026: oltre 80 eventi in otto quartieri, calendario e biglietti; Roma Borgata Festival: la periferia diventa palcoscenico. Roma Borgata Festival 2026Dal 9 maggio al 13 settembre torna il Roma Borgata Festival, il festival diffuso delle borgate e delle periferie romane, a cura di Alessandra Muschella. Oltre 80 appuntamenti in 8 quartieri per 3 mesi ... romatoday.it Alessandra Muschella, direttrice artistica, presenta la 2^ edizione del ROMA BORGATA FESTIVAL 09 maggio > 13 settembre 2026 https://tuttascena1.wordpress.com/2026/05/04/roma-borgata-festival-2-edizione/ - facebook.com facebook