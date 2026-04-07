Nel pomeriggio del 7 aprile 2026, i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno eseguito un’operazione che ha portato all’arresto di 18 persone tra il centro e le zone periferiche della città. L’intervento, coordinato dalla Procura locale, ha riguardato un’attività di contrasto allo spaccio di droga, coinvolgendo diversi quartieri e portando all’esecuzione di numerose misure cautelari.

I Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno arrestato 18 persone il 7 aprile 2026 durante un’operazione coordinata dalla Procura di Roma per contrastare lo spaccio in vari quartieri della capitale. L’intervento ha permesso il sequestro di diversi chili di stupefacenti, tra cui cocaina, crack, hashish e marijuana. L’azione si è sviluppata attraverso una serie di interventi mirati che hanno colpito diverse zone della città, partendo dal centro storico per arrivare fino alle periferie più estreme. I militari hanno operato in modo capillare, colpendo sia piccoli spacciatori che reti di distribuzione più strutturate. Mappatura del narcotraffico tra centro e periferia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma, colpo al narcotraffico: 18 arresti tra centro e periferia

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