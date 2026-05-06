Domani mattina alcune strade vicino al Vaticano saranno completamente chiuse al traffico, con blocchi stradali e limiti alla sosta. Le chiusure riguarderanno le vie che collegano la zona alla Farnesina e a Via Veneto, influenzando i percorsi abituali. Si consiglia di verificare le alternative di viabilità per evitare disagi durante le ore di blocco. Nessuna informazione è stata fornita sui motivi delle restrizioni.

? Cosa scoprirai Quali strade saranno completamente chiuse domani mattina vicino al Vaticano?. Come cambieranno i percorsi per evitare i blocchi tra Farnesina e Via Veneto?. Chi gestirà i flussi di traffico per evitare il caos nel centro?. Dove si trovano i nuovi attraversamenti pedonali appena completati vicino a Piazza del Popolo?.? In Breve Blocchi stradali domani mattina nelle zone limitrofe al Vaticano.. Limitazioni alla sosta tra via Veneto e Farnesina fino a venerdì.. Conclusi lavori per attraversamento pedonale tra via Maria Adelaide e via Ferdinando di Savoia.. Servizio Luce Verde monitora deviazioni e flussi per residenti e lavoratori.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma, blocchi stradali e limiti alla sosta per Rubio e Tusk

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