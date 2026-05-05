A Roma, nel quartiere Parioli, è stata smantellata una banda ritenuta responsabile di una rapina da milioni di euro ai danni di una gioielleria avvenuta nel 2024. L’indagine ha portato all’arresto di alcuni sospetti e al sequestro di diverse prove che attestano l’attività criminale. La polizia ha delineato i dettagli dell’azione, caratterizzata da una pianificazione accurata e da un’esecuzione precisa, simile a quella di un film.

Primavera 2024, Roma, zona Parioli.Due presunti rapinatorientrano in una gioielleria fingendosi dei clienti interessati ad acquistare dei gioielli di lusso, poi il blitz: i due estraggono le pistole, una delle quali con il silenziatore, e minacciando un dipendenteriescono a portare via 70 pezzi per un ammontare di 900 mila euro. La vicenda, ovviamente, non passa inosservata e gli investigatori della Polizia di Stato, coordinati dai magistrati del Dipartimento criminalità diffusa e grave della Procura di Roma, hanno iniziato a scavare per comprendere la natura della rapina. Secondo quanto emerso,si tratterebbe di un’associazione strutturata volta a delinquere, che prende di mira specialmente gioiellerie e uffici postali, con la ricettazione di gioielli e anche veicoli.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Roma, rapina milionaria ai Parioli: smantellata la ‘banda delle gioiellerie’

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