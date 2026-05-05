Colpo da un milione ai Parioli | decapitata la banda delle gioiellerie Sette arresti

Da romatoday.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una banda composta da sette persone è stata smantellata dopo aver messo a segno almeno quattro rapine a Roma, tra cui una maxi colpo ai Parioli. Durante l’azione, i criminali sono riusciti a sottrarre orologi di lusso per un valore complessivo di circa un milione di euro. Sono stati effettuati sette arresti e sono stati sequestrati diversi oggetti e armi utilizzate durante le rapine, tra cui armi da fuoco.

Una banda di sette rapinatori. Nel mirino le gioiellerie e gli uffici postali di Roma. Quattro i colpi accertati, fra cui una maxi rapina ai Parioli al termine della quale scapparono con orologi di lusso per quasi un milione di euro. Una organizzazione criminale decapitata al termine di una.🔗 Leggi su Romatoday.it

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