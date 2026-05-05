Colpo da un milione ai Parioli | decapitata la banda delle gioiellerie Sette arresti

Una banda composta da sette persone è stata smantellata dopo aver messo a segno almeno quattro rapine a Roma, tra cui una maxi colpo ai Parioli. Durante l’azione, i criminali sono riusciti a sottrarre orologi di lusso per un valore complessivo di circa un milione di euro. Sono stati effettuati sette arresti e sono stati sequestrati diversi oggetti e armi utilizzate durante le rapine, tra cui armi da fuoco.

Una banda di sette rapinatori. Nel mirino le gioiellerie e gli uffici postali di Roma. Quattro i colpi accertati, fra cui una maxi rapina ai Parioli al termine della quale scapparono con orologi di lusso per quasi un milione di euro. Una organizzazione criminale decapitata al termine di una.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Presa la banda dei supermarket. Inseguiti dopo il colpo fallito, 5 arresti in una palazzina Colpo da mezzo milione in casa dell'imprenditore di Posillipo: è caccia ai rapinatoriSta destando clamore il colpo realizzato da una banda di rapinatori composta da due o tre persone in una casa prestigiosa di via Orazio la notte di... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Napoli, colpo da mezzo milione di euro a Posillipo. Narcotizzati i padroni di casa; Forte dei Marmi, furto da un milione di euro in una villa. Colpo nella notte, caccia ai malviventi in fuga; Colpo da mezzo milione in casa dell'imprenditore di Posillipo: è caccia ai rapinatori; Napoli, assalto alla villa di un imprenditore: colpo da mezzo milione. Colpo da mezzo milione in casa dell'imprenditore di Posillipo: è caccia ai rapinatoriSta destando clamore il colpo realizzato da una banda di rapinatori composta da due o tre persone in una casa prestigiosa di via Orazio la notte di giovedì 23 aprile, di proprietà di un noto ... napolitoday.it Colpo da mezzo milione a Posillipo: portato via un diamante, proprietari narcotizzatiNapoli - Un colpo studiato nei minimi dettagli ha fruttato un bottino stimato in circa mezzo milione di euro nel cuore di Posillipo. L'episodio si è consumato ... cronachedellacampania.it Lui ha 85 anni, lei 73: il colpo di fulmine su una pista da ballo. Le nozze celebrate nel giorno del matrimonio del figlio della donna - facebook.com facebook Colpo da 300mila euro in borse di lusso in Versilia, tre in carcere (2). Dalla Serbia a Pietrasanta, uno arrestato in affittacamere gli altri alla stazione #ANSA x.com