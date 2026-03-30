Roma | Baglio Pd solidarieta’ a troppe Rai

La capogruppo del Partito Democratico nel consiglio comunale di Roma ha espresso solidarietà nei confronti della giornalista e della troupe della TGR Lazio, dopo che sono state vittime di un’aggressione durante un presidio in zona Tuscolana. La dichiarazione è stata diffusa attraverso una nota ufficiale, in cui si condanna l’accaduto e si manifesta vicinanza ai professionisti coinvolti.

Solidarietà al giornalismo colpito da aggressione La capogruppo del Pd in Campidoglio, Valeria Baglio, ha rilasciato una nota in cui esprime “piena solidarietà alla giornalista e alla troupe della Tgr Lazio, vittime di un’aggressione avvenuta durante il presidio di questa mattina in zona Tuscolana”. Questo episodio è stato definito da Baglio come “inaccettabile”, sottolineando come colpisca chi, ogni giorno, svolge con professionalità il proprio lavoro per garantire ai cittadini il diritto di essere informati. Il valore della libertà di informazione. La capogruppo ha inoltre ribadito che “la libertà di informazione è un presidio essenziale della nostra democrazia” e che ogni forma di intimidazione o violenza nei confronti dei giornalisti deve essere condannata con fermezza. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma: Baglio (Pd), solidarieta’ a troppe Rai Articoli correlati Roma: Angelucci-Baglio (Pd), approvata delibera per riqualificazione via del MandrioneL’approvazione della delibera riguardante le linee di indirizzo per la riqualificazione di via del Mandrione, situata a Roma, “costituisce un... Roma: Baglio (Pd), riapertura ponte Giulio Rocco altro risultato straordinario“È una grande soddisfazione poter nuovamente attraversare il Ponte Giulio Rocco, un’infrastruttura di fondamentale importanza che riunisce finalmente... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Roma Baglio Pd solidarieta' a troppe Rai Argomenti discussi: Roma, l’ombra della speculazione del minisindaco Pd sulla vendita di una casa. Roma: Baglio (Pd), ferma condanna per aggressione troupe Tgr Lazio al QuadraroEsprimo la più ferma condanna per l'aggressione subita dalla troupe del TgR Lazio al Quadraro. Solidarietà all'operatore ferito e ... agenzianova.com Roma, l’ombra della speculazione del minisindaco PD sulla vendita di una casaBufera su Francesco Laddaga, minisindaco del VII di Roma, per l’appartamento ex Enasarco venduto ... msn.com