A Roma sono stati arrestati sei persone accusate di aver utilizzato borse schermate per eludere i sensori antitaccheggio nei negozi della città. Le indagini hanno rilevato che i sospetti entravano nei negozi e, grazie alle borse dotate di una speciale schermatura, evitavano di far scattare gli allarmi durante i tentativi di furto. Le zone interessate si trovano principalmente in alcune aree commerciali del centro e dei quartieri limitrofi.

? Cosa scoprirai Come funzionano le borse speciali per annullare i sensori antitaccheggio?. Quali zone di Roma sono state colpite da questa nuova strategia?. Perché i furti nei negozi stanno diventando aggressioni violente ai lavoratori?. Come facevano i ladri a coordinare la fuga con i veicoli?.? In Breve I sei arrestati operavano nei quartieri Laurentina, Marconi e Prenestino di Roma.. I ladri usavano borse artigianali schermate per annullare i sistemi antitaccheggio.. Gli episodi hanno coinvolto negozi di abbigliamento, supermercati e piccoli punti vendita.. I malviventi aggredivano addetti alla vigilanza e casse per fuggire con la refurtia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma, arrestati 6 ladri: usavano borse schermate contro i sensori

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