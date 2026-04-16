Mercoledì 15 aprile, i Carabinieri di Vercelli hanno arrestato undici persone sospettate di appartenere a un gruppo criminale che aveva messo a segno diversi furti con esplosivi tra Torino e il Vercellese. Le operazioni hanno portato al fermo degli individui coinvolti, in relazione a episodi di furto ai danni di istituti di credito. L'intervento delle forze dell'ordine ha riguardato anche il sequestro di esplosivi e materiale utilizzato per le azioni criminose.

Mercoledì 15 aprile, i militari del Comando Provinciale Carabinieri di Vercelli hanno colpito un’organizzazione criminale che operava tra Torino e il Vercellese, mettendo in sicurezza undici persone coinvolte in una serie di furti con esplosivo ai danni di banche. L’operazione, coordinata dalla Procura di Vercelli, ha portato all’esecuzione di sette provvedimenti di custodia in carcere e quattro obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria con l’imposizione della dimora, mirando a un gruppo con basi operative nel Torinese e residenti anche tra il Vercellese e Foggia. Un piano d’attacco tecnologico tra Santhià e Buronzo. L’inchiesta, che ha avuto origine nel dicembre del 2023, ha permesso di ricostruire una sequenza di colpi millimetrici avvenuti durante le ore notturne.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Banche sotto i colpi: arrestati 11 criminali che usavano esplosivi

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