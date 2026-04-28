Il rappresentante di una squadra ha dichiarato che si stanno valutando diverse opzioni riguardo alla possibilità di organizzare un derby e una finale di Internazionali nello stesso periodo. La decisione dipenderà da vari fattori, tra cui gli obiettivi delle squadre coinvolte e la loro qualificazione in Champions League. Si stanno considerando le implicazioni di giocare contemporaneamente partite importanti, in base alle esigenze delle squadre e ai loro programmi di fine stagione.

(LaPresse) – “Ci sono riflessioni in atto che hanno diverse variabili. Tra queste c’è quella che riguarda le squadre coinvolte e gli obiettivi di fine anno, perché le squadre che saranno coinvolte nella competizione per qualificarsi in Champions dovranno giocare contemporaneamente. Quindi sapere quante gare sarà necessario esaminare quello è uno degli spunti di riflessione”. Così il prefetto di Roma, Lamberto Giannini, in merito alla gestione dell’ordine pubblico durante la contemporaneità tra il derby di Serie A Roma-Lazio e le finali degli internazionali di tennis. “Per quanto riguarda la finale di Coppa Italia? Quello penso sia un evento gestibile”, risponde ancora il prefetto.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Roma, Giannini: "Derby e finale Internazionali insieme? Valutiamo in base a obiettivi squadre"

Notizie correlate

Sinner può ‘spostare’ Roma-Lazio? Gli scenari tra finale Internazionali e derby(Adnkronos) – Jannik Sinner potrebbe spostare il derby di Roma? La finale degli Internazionali d'Italia 2026 si gioca il 17 maggio al Foro Italico e...

Internazionali e Serie A, caos a Roma: il rischio di una finale con Sinner in concomitanza con il derbyIl derby di Roma rischia di cambiare data – e indirettamente c’entra anche Jannik Sinner.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Laziostory | VIDEO/FOTO, 18 aprile 1993, Roma-Lazio 0-0: due legni negano la vittoria; Tabellino partita Spes Mundial F.C. sq.B vs F.A. G. Giannini sq.B; Prima: Cantalice fa tris e consolida la vetta, Real Teverina batte l'Alba, buon pari del Montopoli. I commenti; Il Molise si tinge di giallorosso: alla scoperta del Roma Club Larino.

Derby Roma-Lazio e finale degli Internazionali di tennis, il prefetto Giannini: «Riflessioni in corso, è gestibile»Queste le parole del prefetto di Roma, Lamberto Giannini, a margine del convegno «Baby gang, disagio giovanile, nichilismo e responsabilità» ospitato alla Lumsa ... roma.corriere.it

Roma, Giannini: Derby e finale Internazionali insieme? Valutiamo in base a obiettivi squadre(LaPresse) - Ci sono riflessioni in atto che hanno diverse variabili. Tra queste c'è quella che riguarda le squadre coinvolte e gli obiettivi ... stream24.ilsole24ore.com

Fa flop il servizio affidato da Roma Capitale a Refugees Welcome Italia che consiste nel trovare romani disposti ad accogliere in casa gratuitamente migranti con regolare permesso di soggiorno. In tre mesi solo tre famiglie hanno dato disponibilità ad aprire la - facebook.com facebook

"La tratta delle bianche a Roma non è mai esistita": la svolta della Commissione Orlandi ift.tt/OD1ys7Y x.com