Roma Giannini | Derby e finale Internazionali insieme? Valutiamo in base a obiettivi squadre

Da lapresse.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il rappresentante di una squadra ha dichiarato che si stanno valutando diverse opzioni riguardo alla possibilità di organizzare un derby e una finale di Internazionali nello stesso periodo. La decisione dipenderà da vari fattori, tra cui gli obiettivi delle squadre coinvolte e la loro qualificazione in Champions League. Si stanno considerando le implicazioni di giocare contemporaneamente partite importanti, in base alle esigenze delle squadre e ai loro programmi di fine stagione.

(LaPresse) – “Ci sono riflessioni in atto che hanno diverse variabili. Tra queste c’è quella che riguarda le squadre coinvolte e gli obiettivi di fine anno, perché le squadre che saranno coinvolte nella competizione per qualificarsi in Champions dovranno giocare contemporaneamente. Quindi sapere quante gare sarà necessario esaminare quello è uno degli spunti di riflessione”. Così il prefetto di Roma, Lamberto Giannini, in merito alla gestione dell’ordine pubblico durante la contemporaneità tra il derby di Serie A Roma-Lazio e le finali degli internazionali di tennis. “Per quanto riguarda la finale di Coppa Italia? Quello penso sia un evento gestibile”, risponde ancora il prefetto.🔗 Leggi su Lapresse.it

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