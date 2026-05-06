Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato sul Monte Faeta, area montana tra le province di Lucca e Pisa. La Fp Cgil ha commentato la situazione, accusando i tagli alle risorse di aver contribuito a un disastro annunciato, che avrebbe compromesso le misure di sicurezza contro gli incendi boschivi. L’incendio ha causato danni alle aree boschive e ha richiesto l’intervento delle squadre di emergenza.

SAN GIULIANO TERME – L’emergenza incendi boschivi torna a colpire duramente l’area del Monte Faeta, situata lungo il confine montano tra le province di Lucca e Pisa. Le fiamme hanno divorato centinaia di ettari di vegetazione, danneggiando abitazioni, infrastrutture e minacciando la fauna selvatica. Un bilancio drammatico per un territorio che, nell’ultimo decennio, è stato già teatro di calamità di simile portata. Se le cause scatenanti sembrano essere riconducibili a un abbruciamento – per il quale sarebbero già stati individuati i presunti responsabili – e alle avverse condizioni meteorologiche caratterizzate da forte siccità e vento di grecale, la gestione complessiva dell’emergenza è finita sotto la lente d’ingrandimento del sindacato.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Rogo sul Monte Faeta, l’accusa della Fp Cgil: “Disastro annunciato, i tagli smantellano la sicurezza”

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