Rogo sul Monte Faeta l’accusa della Fp Cgil | Disastro annunciato i tagli smantellano la sicurezza

Da corrieretoscano.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato sul Monte Faeta, area montana tra le province di Lucca e Pisa. La Fp Cgil ha commentato la situazione, accusando i tagli alle risorse di aver contribuito a un disastro annunciato, che avrebbe compromesso le misure di sicurezza contro gli incendi boschivi. L’incendio ha causato danni alle aree boschive e ha richiesto l’intervento delle squadre di emergenza.

SAN GIULIANO TERME – L’emergenza incendi boschivi torna a colpire duramente l’area del Monte Faeta, situata lungo il confine montano tra le province di Lucca e Pisa. Le fiamme hanno divorato centinaia di ettari di vegetazione, danneggiando abitazioni, infrastrutture e minacciando la fauna selvatica. Un bilancio drammatico per un territorio che, nell’ultimo decennio, è stato già teatro di calamità di simile portata. Se le cause scatenanti sembrano essere riconducibili a un abbruciamento – per il quale sarebbero già stati individuati i presunti responsabili – e alle avverse condizioni meteorologiche caratterizzate da forte siccità e vento di grecale, la gestione complessiva dell’emergenza è finita sotto la lente d’ingrandimento del sindacato.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

rogo sul monte faeta l8217accusa della fp cgil disastro annunciato i tagli smantellano la sicurezza
© Corrieretoscano.it - Rogo sul Monte Faeta, l’accusa della Fp Cgil: “Disastro annunciato, i tagli smantellano la sicurezza”

Notizie correlate

Rogo sul monte Faeta, indagati due uomini(Adnkronos) – Due uomini sono indagati per il rogo sul monte Faeta, devastato da tre giorni di fiamme.

Fiamme sul monte Faeta, il rogo minaccia le abitazioniAGI - L'incendio del monte Faeta è ancora attivo e resta alta l'allerta al confine tra le province di Lucca e Pisa nei territori di Santa Maria del...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Incendio sul Monte Faeta, la situazione migliora: in migliaia sono rientrati a casa; Incendio sul monte Faeta, indagati due giardinieri. FOTO; Incendio sul Monte Faeta, nella notte evacuate 3500 persone; Incendio sul Monte Faeta: oltre 3mila evacuati, 700 ettari di bosco in fiamme | Video.

monte faeta rogo sul monte faetaIl rogo del Monte Faeta: Il sistema ha dimostrato efficienzaIl bilancio della Regione: cinque giorni di fuoco vivo, 800 volontari e operai forestali in azione 3500 persone sfollate, 660 ettari in fiamme in un perimetro di 20 chilometri. Caso unico in aprile. lanazione.it

monte faeta rogo sul monte faetaRogo sul Monte Faeta, due giardinieri confessano: Siamo stati noi, indagati per incendio colposoSono entrambi indagati e l'accusa sarebbe incendio colposo. Il rogo che sul Monte Faeta ha devastato oltre 700 ettari e costretto centinaia di persone ... fanpage.it

Cerca altre news e video sullo stesso tema.