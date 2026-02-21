Stazzema | frana nella sulla provinciale 9 vigili del fuoco a lavoro tutta la notte

Una frana si è verificata nella zona di Stazzema, causando l’interruzione totale della provinciale 9. La massa di detriti di grandi dimensioni ha bloccato la strada e reso necessarie le operazioni di evacuazione e rimozione da parte dei vigili del fuoco. Le squadre sono intervenute subito, lavorando senza sosta per mettere in sicurezza l’area e ripristinare il traffico. La strada rimane chiusa a causa dei lavori in corso.

STAZZEMA (LUCCA) – Una squadra di vigili del fuoco è intervenuta nella notte fra il 20 e il 21 febbraio 2026, per verificare una frana che ha interessato la strada SP9 nel Comune di Stazzema. La frana, composta anche da molti detriti di grandi dimensioni, ha interrotto completamente la viabilità. Non ci sono abitazioni né feriti coinvolti.I vigili del fuoco hanno supportato il lavoro dell'escavatore del Comune di Stazzema e del personale della Provincia. Sul posto presente anche il personale della Provincia e il vice sindaco. L'intervento si è concluso alle 7:30 di questa mattina.

