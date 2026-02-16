Mafia a Carini condannato a 8 anni John Pipitone | E' lui il capo della cosca

John Pipitone, figlio del boss Giovan Battista Pipitone, è stato condannato a otto anni di carcere perché ritenuto il capo della cosca mafiosa di Carini. La sentenza arriva dopo che la terza sezione del tribunale ha accertato il suo ruolo di leader nel clan, sostenendo che fosse lui a dirigere le attività criminali della famiglia. La decisione si basa su elementi raccolti durante le indagini, tra cui intercettazioni e testimonianze. La presenza di John Pipitone in questa posizione è stata confermata anche dalla personalità di alcuni collaboratori di giustizia.

La sentenza per il figlio di Giovan Battista Pipitone, all'ergastolo per omicidio. Era stato arrestato dai carabinieri il 30 gennaio del 2024 con altre persone. La Procura aveva chiesto 21 anni di reclusione È il figlio del boss Giovan Battista Pipitone, all'ergastolo per omicidio, e secondo la terza sezione del tribunale anche lui avrebbe svolto il ruolo di capomafia a Carini: John Pipitone è stato per questo condannato a 8 anni di carcere dai giudici. Assieme a lui è stato condannato per porto abusivo d'armi anche Salvatore Abbate, a cui è stato inflitto un anno e 10 mesi (pena sospesa).🔗 Leggi su Palermotoday.it

