Disastro a Valfurva | petardi accendono il rogo di 10 ettari di bosco

Un incendio di vaste proporzioni ha interessato circa 10 ettari di bosco a Santa Caterina Valfurva. Le fiamme sono divampate in seguito all’uso di petardi, e a causarlo sono stati quattro turisti provenienti dall’Inghilterra. I carabinieri forestali hanno denunciato i quattro alla Procura dei minori per incendio boschivo colposo. Le operazioni di spegnimento sono state condotte dalle squadre di emergenza presenti sul posto.

Quattro turisti provenienti dall’Inghilterra sono stati denunciati dai carabinieri forestali alla Procura dei minori per incendio boschivo colposo, dopo aver innescato un rogo sopra Santa Caterina Valfurva. Il fatto è avvenuto martedì, quando l’esplosione di alcuni petardi in una zona caratterizzata da forte siccità, all’imbocco della valle dei Forni, ha dato il via alle fiamme. I giovani, giunti in quota per una competizione sciistica, hanno tentato un intervento immediato per domare il fuoco, ma le condizioni climatiche hanno reso vano ogni sforzo. Impatto ambientale e sforzi di soccorso nel versante della Fonte. Il bilancio dell’incendio è quantificabile in circa dieci ettari di conifere distrutti dal calore. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Disastro a Valfurva: petardi accendono il rogo di 10 ettari di bosco Lanciano petardi nel bosco e bruciano 10 ettari di terrenoÈ stata una giornata impegnativa quella di martedì 7 aprile per i vigili del fuoco lombardi, impegnati per ore a domare un incendio boschivo... Petardi nel bosco innescano incendio a Valfurva, denunciati quattro giovani inglesiSono quattro giovani turisti inglesi i responsabili dell’incendio boschivo che da martedì interessa i boschi sopra Santa Caterina Valfurva. Argomenti più discussi: Petardi nel bosco innescano incendio a Valfurva, denunciati quattro giovani inglesi; Distrutti dalle fiamme 10 ettari di bosco a Valfurva: i petardi lanciati da quattro turisti inglesi; Lanciano petardi nel bosco a Valfurva e provocano un incendio: denunciati 4 giovani turisti inglesi. Petardi provocano un vasto incendio in ValfurvaSe gli incendi divampati a Lovero, Mazzo e nella vicina Valposchiavo sono dovuti al periodo di siccità e ai forti venti spirati di recente, all'origine di quello che si è sviluppato a Santa Caterina ... intornotirano.it Disastro Fiorentina in Conference: il Crystal Palace schiaccia la Viola Mateta, Mitchell e Sarr mettono la firma sul tabellino, la strada per la squadra di Vanoli in Conference si mette in salita: al ritorno servirà una prestazione straordinaria per ribaltare il risultat - facebook.com facebook Lista #MEF per #Leonardo. Cingolani fuori, Lorenzo Mariani AD. Che disastro. x.com