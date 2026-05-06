Durante un'intervista, un ex tennista ha descritto Sinner come una macchina infallibile, sostenendo che il giocatore non mostra debolezze evidenti. Si è parlato del processo di trasformazione del suo stile di gioco, con l’aggiunta di nuovi colpi che gli permettono di dominare i avversari. La discussione si è concentrata sulle strategie e sulle tecniche adottate dall’azzurro per migliorare le sue performance e mantenere alta la competitività.

? Cosa scoprirai Come ha fatto Sinner a trasformare il suo gioco in totale?. Quali nuovi colpi ha aggiunto l'azzurro per dominare i rivali?. Perché la prestazione contro Fils ha lasciato senza parole Roddick?. Come influirà questa gestione delle energie sulla sfida di Roma?.? In Breve Evoluzione tecnica con miglioramenti al servizio e uso della palla corta stile Alcaraz.. Dominio tattico contro Fils e controllo totale del ritmo nel match contro Zverev.. Vantaggio fisico per gestire meglio i tornei ravvicinati come quello di Roma.. Andy Roddick descrive Jannik Sinner come una macchina infallibile capace di evolversi costantemente, analizzando la crescita tecnica dell’azzurro numero 1 del mondo dopo quattro successi consecutivi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roddick: “Sinner è una macchina infallibile, non ha debolezze

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Sinner ha vinto gli ultimi quattro tornei che ha giocato, perdendo solo due set. Ora è il numero 1 incontrastato e c’è chi non gradisce giudicando noioso il tennis. Roddick ha spiegato che si sta scrivendo la storia del tennis. - facebook.com facebook

#Roddick esaltato da #Sinner: "Si migliora continuamente, mentre gli altri..." x.com