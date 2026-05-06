Andy Roddick, ex numero uno del ranking ATP, ha commentato le critiche ricevute sul suo podcast, accusato di concentrarsi troppo su Sinner. In risposta, ha detto che chi si annoia può smettere di ascoltarlo, ma che non può ignorare il successo del tennista italiano. Roddick ha ribadito che il podcast continuerà a parlare di Sinner perché considerato rilevante nel panorama attuale.

Andy Roddick, ex numero 1 del ranking Atp, ha risposto alle critiche di alcuni ascoltatori verso il suo podcast, accusato di essere troppo incentrato su Sinner: "Se vi annoia smettete di seguirci, ma non potete aspettarvi che ignoriamo la sua scia positiva".🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Basta con Sinner!": Roddick risponde così

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