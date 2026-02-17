Rocco Casalino presenta il nuovo compagno Alejandro Martinez | Con lui mi vedo papà È la persona che amo di più al mondo Non pensavo di meritare un amore così

Rocco Casalino ha annunciato di aver trovato il suo nuovo compagno, Alejandro Martinez, spiegando che con lui si vede come un papà. La coppia si è incontrata in Colombia sei mesi fa, e da allora il loro rapporto si è rafforzato. Casalino ha dichiarato di amare molto Martinez e di sentirsi fortunato a vivere questa relazione.

L’incontro galeotto avvenne in un locale in Colombia: «L’ho visto e mi sono subito avvicinato a lui. Gli ho detto: “Posso avere il tuo numero? Penso che tu sia la persona che ho sempre cercato”». Il giorno dopo, pur di rivedere Martinez, Casalino affrontò un viaggio decisamente scomodo: «Lui viveva a quattro ore di distanza da dove stavo io. Ci separava una strada sterrata e ho fatto fatica a trovare qualcuno che mi portasse lì, ma ce l’ho fatta. Da quel momento è iniziato il nostro amore». Nel giro di pochi mesi quella che era iniziata come una storia a distanza è diventata una convivenza stabile: Alejandro, per amore, ha lasciato il suo Paese e i suoi impegni in una tv del posto per trasferirsi in Italia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

