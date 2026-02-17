Rocco Casalino presenta il nuovo compagno Alejandro Martinez | Con lui mi vedo papà È la persona che amo di più al mondo Non pensavo di meritare un amore così
Rocco Casalino ha annunciato di aver trovato il suo nuovo compagno, Alejandro Martinez, spiegando che con lui si vede come un papà. La coppia si è incontrata in Colombia sei mesi fa, e da allora il loro rapporto si è rafforzato. Casalino ha dichiarato di amare molto Martinez e di sentirsi fortunato a vivere questa relazione.
L’incontro galeotto avvenne in un locale in Colombia: «L’ho visto e mi sono subito avvicinato a lui. Gli ho detto: “Posso avere il tuo numero? Penso che tu sia la persona che ho sempre cercato”». Il giorno dopo, pur di rivedere Martinez, Casalino affrontò un viaggio decisamente scomodo: «Lui viveva a quattro ore di distanza da dove stavo io. Ci separava una strada sterrata e ho fatto fatica a trovare qualcuno che mi portasse lì, ma ce l’ho fatta. Da quel momento è iniziato il nostro amore». Nel giro di pochi mesi quella che era iniziata come una storia a distanza è diventata una convivenza stabile: Alejandro, per amore, ha lasciato il suo Paese e i suoi impegni in una tv del posto per trasferirsi in Italia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Rocco Casalino a Verissimo: “Alejandro è il mio ‘unicorno’, il fidanzato perfetto. Lui è l’unica persona con cui mi immagino papà”Rocco Casalino ha condiviso a “Verissimo” alcuni aspetti della sua vita, parlando del suo rapporto con Alejandro, che definisce il suo “unicorno” e il fidanzato perfetto, con cui si immagina anche come padre.
Leggi anche: Rocco Casalino: “Alejandro è l’uomo che ho sempre desiderato. Con lui sogno un futuro e mi vedo padre”Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Rocco Casalino sul compagno Alejandro: Mi ha salvato dalle ferite del passato; Rocco Casalino commosso a Verissimo per le parole d'amore di Alejandro; Rocco Casalino in lacrime a Verissimo con il nuovo fidanzato: Non ho mai amato nessuno così; Rocco Casalino in lacrime: Con Alejandro mi vedo papà. È la persona che amo di più al mondo. Non pensavo di meritare un amore così.
L’ex portavoce di Conte Rocco Casalino presenta a Verissimo il compagno Alejandro e il nuovo progetto editoriale: La Sintesi Il…L'ex portavoce di Conte Rocco Casalino presenta a Verissimo il compagno Alejandro e il nuovo progetto editoriale: La Sintesi Il salotto di Silvia Toffanin ... novella2000.it
Rocco Casalino presenta il fidanzato Alejandro Martinez: Non ho mai amato nessuno così tanto, la bellissima lettera e il desiderio di paternità – VIDEORocco Casalino ospite a Verissimo racconta la relazione con Alejandro Martinez, conosciuto in Colombia: convivenza, lettera d’amore in studio e il desiderio di diventare padre. gay.it
Leggo. . Un viaggio di quattro ore solo per un pranzo. A volte l’amore comincia così. Rocco Casalino presenta per la prima volta il compagno, Alejandro Martinez, con cui fa coppia da sei mesi. Un gesto che ha lasciato il segno. «Mi ha sorpreso, non l’aveva fat facebook
Rocco Casalino a Verissimo: una lettera d’amore in studio e il racconto della relazione con Alejandro Martinez. Convivenza e il desiderio di diventare padre. x.com