Rocco Casalino presenta il fidanzato in tv | Lo amo come non ho mai amato nessuno
Rocco Casalino ha portato il suo nuovo compagno in televisione, spiegando di essere innamorato come mai prima d’ora. La loro storia è iniziata da poco, ma lui si dice già molto coinvolto e felice di condividere il momento pubblico. Durante l’intervista a “Verissimo”, Casalino ha parlato di come il rapporto abbia portato serenità nella sua vita, descrivendo il partner come una persona speciale e importante.
Rocco Casalino presenta il compagno a “Verissimo”. L’uomo che ha rubato il cuore dell’ex portavoce di Giuseppe Conte nei governi Conte I e II è il colombiano Alejandro Martinez. I due stanno insieme da sei mesi e convivono in Italia. L’ex gieffino prestato alla comunicazione e alla politica è convinto di avere trovato l’anima gemella. Alejandro arriva nella sua vita dopo un percorso amoroso complicato. Nella sua autobiografia dal titolo “Il portavoce”, Rocco Casalino parla tra le altre cose della sua prima storia d’amore con un uomo: “Insieme al desiderio, c’era il sentimento (.) Lui diceva di essere eterosessuale, oggi è sposato con figli (. 🔗 Leggi su Perizona.it
