Futuro Nazionale in Puglia | inaugurata la sede di Santeramo del movimento fondato da Roberto Vannacci

Roberto Vannacci ha aperto a Santeramo in Colle la prima sede di Futuro Nazionale, il nuovo partito politico. La decisione deriva dal desiderio di creare un punto di riferimento diretto per gli abitanti della zona. La sede si trova in via Roma, vicino alla piazza principale, e diventa così un luogo di incontro per chi vuole conoscere il progetto e le proposte del movimento. L’inaugurazione ha attirato alcuni sostenitori e curiosi, pronti a scoprire le prossime iniziative.

Ha aperto a Santeramo in Colle la prima sede fisica di Futuro Nazionale, il neo partito politico fondato da Roberto Vannacci. All'appuntamento hanno preso parte, oltre ai sostenitori, anche il deputato Rossano Sasso, fuoriuscito dalla Lega per passare al movimento del generale, e vari attivisti. Lo stesso Vannacci ha pubblicato un post sui social per salutare l'apertura della sezione: "Prima sede fisica di Futuro Nazionale - si legge nel messaggio - con la presenza di una folta rappresentanza all'inaugurazione a Santeramo in Colle (Ba) 25.000 abitanti. Grazie a tutti i futuristi.