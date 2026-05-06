Ieri, durante la trasmissione televisiva Belve Crime, Roberto Savi è stato intervistato e ha fornito alcune dichiarazioni che hanno suscitato reazioni tra i parenti delle vittime. Nel corso dell'intervento, Eva Mikula è tornata a ribadire la propria innocenza, ripercorrendo alcuni dettagli del caso. Le sue parole sono state trasmesse in diretta, attirando l'attenzione di chi segue da vicino le vicende giudiziarie.

Roberto Savi ieri è stato ospite a Belve Crime, le sue parole hanno scosso i parenti delle vittime e con l'occasione Eva Mikula è tornata a parlare, ribadendo la propria innocenza Ieri tra gli ospiti diBelve Crimec’eraRoberto Savi, uno dei membri della Banda della Uno Bianca, insieme ai suoi fratelli. Criminali che lasciarono sulla strada 23 morti e oltre 100 feriti, tra Bologna, la Romagna e le Marche, tra il 1987 e il 1994.Oggi lui sta scontando l’ergastolo presso il carcere di Bollate, dove Francesca Fagnani si è recata per intervistarlo.La sua testimonianza lascia di stucco perché, dopo un po’ di titubanza, racconta una verità che mai, finora, aveva detto.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Roberto Savi scuote dopo le confessioni a Belve Crime: rivelazioni inedite

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