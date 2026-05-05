Dopo più di trent'anni di silenzio, Roberto Savi, considerato il capo della Banda della Uno Bianca, ha deciso di raccontare la sua versione dei fatti durante un'intervista a Belve Crime, trasmessa in prima serata. L'intervista si è svolta davanti a Francesca Fagnani nel carcere di Bollate, dove Savi è attualmente detenuto. È la prima volta che Savi parla pubblicamente in così tanti anni.

Trentadue anni di silenzio, poi uno sgabello davanti a Francesca Fagnani. Roberto Savi, capo della Banda della Uno Bianca, ha scelto Belve Crime per parlare per la prima volta dal carcere di Bollate, dove è detenuto. Un faccia a faccia che non risparmia nulla: dichiarazioni forti e che potrebbero riaprire i processi, come chiedono da tempo i familiari delle vittime, convinti che la verità giudiziaria non coincida pienamente con quella storica. “Belve Crime”, Francesca Fagnani intervista Roberto Savi. Al centro dell’intervista in onda martedì 5 maggio, uno degli episodi più controversi della storia della Uno Bianca: l ‘omicidio nell’armeria di via Volturno, avvenuto a Bologna il 2 maggio 1991.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Roberto Savi a Belve Crime, l’intervista dopo 32 anni di silenzio

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