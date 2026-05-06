Roberto Savi, ex membro della banda conosciuta come Uno Bianca, sarà ascoltato in procura. Durante un'intervista, ha spiegato che la sua partecipazione alla banda derivava dal fatto che era un carabiniere. Ha anche aggiunto che le motivazioni erano influenzate da una serie di fattori collegati tra loro. La sua testimonianza si inserisce nel quadro di un procedimento giudiziario in corso.

“ Perché era un carabiniere. Era tutto un insieme di cose intrecciate “. Lo ha detto Roberto Savi, ex appartenente alla Polizia di Stato e ‘capo’ della banda della Uno Bianca, ha spiegato in tv alla trasmissione condotta da Francesca Fagnani ‘Belve’ su Rai2 il presunto movente dietro la rapina all’armeria di via Volturno, indicando come vero obiettivo l’eliminazione dell’ex carabiniere Pietro Capolungo. Le dichiarazioni, andate in onda ieri, hanno attirato l’attenzione della Procura della Repubblica di Bologna, diretta dal procuratore capo Paolo Guido. I pm di Bologna dopo le dichiarazioni di Savi, in carcere dal 1994, lo ascolterà in merito a quanto ha raccontato.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Roberto Savi a Belve, il capo della Uno Bianca sarà ascoltato in procura

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