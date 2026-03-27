Noi per Cene si presenta | la squadra a supporto di Roberto Radici

La lista civica “Noi per Cene” ha annunciato la propria candidatura a sostegno di Roberto Radici come sindaco. La squadra si definisce basata su valori di passione, indipendenza e senso di comunità. La presentazione ufficiale ha avuto luogo di recente, con i membri che hanno illustrato i principi fondamentali che guidano la loro azione politica.

Passione, indipendenza e un forte spirito di comunità: sono questi i pilastri della lista civica “Noi per Cene”, che appoggia la candidatura a sindaco di Roberto Radici. Una squadra nata unendo l’energia di volti nuovi alla solida esperienza dei quattro consiglieri comunali uscenti. “Al centro del nostro progetto ci sono, e saranno sempre, le Persone – spiegano -. Il nostro obiettivo è costruire una Cene dove ogni cittadino si senta parte attiva di una comunità collaborativa, attiva e familiare. Vogliamo un paese più unito, bello e pulito, capace di valorizzare le proprie radici ma con lo sguardo rivolto al futuro, promuovendo opere pubbliche che ne migliorino il volto e la vivibilità. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati “Noi per Cene” scopre le carte: il candidato sindaco alle elezioni è Roberto RadiciDall’esperienza della minoranza uscente nasce un gruppo con un forte carattere civico. Leggi anche: Avellino, Ballardini si presenta: "Voglio un cambio di rotta per risollevare la squadra" Aggiornamenti e notizie su Roberto Radici Discussioni sull' argomento Noi per Cene: i candidati della lista guidata da Roberto Radici; Antenna 2 Tg 26 03 2026; PromoSerio eventi 27-29 Marzo 2026; Noi per Cene, ecco chi sono i candidati della lista guidata da Roberto Radici. Paolo Valenti — bresciano di nascita, con radici siciliane: il padre è originario di Scordia — e Natalie Sclippa sono i vincitori del Premio Riccardo Laganà – Biodiversity, Sustainability, Animal Welfare 2026, assegnato nell'ambito del Premio Roberto Morrione p - facebook.com facebook H. 12:30 #Radici #Cristiane Tema: "L'epoca di Pio IX (II parte)" Roberto De Mattei x.com