Il 9 maggio 2026 alle ore 20:00, nella Sala Petrassi dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma, si terrà il concerto conclusivo del tour “Aural” di Roberto Cacciapaglia. L’evento rappresenta l’ultima tappa di una serie di esibizioni del compositore, noto per le sue opere immersive e innovative. L’ingresso è previsto per la serata di lunedì prossimo, con l’artista che presenterà il suo progetto musicale in un formato che combina suono e spazio.

Cosa: Il concerto conclusivo del tour “Aural” di Roberto Cacciapaglia.. Dove e Quando: Sala Petrassi, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone; 9 maggio 2026 alle ore 20:00.. Perché: Un’esperienza multisensoriale che unisce musica classica ed elettronica, includendo brani inediti e il poema sinfonico composto per le Olimpiadi.. Il panorama musicale contemporaneo si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi della stagione capitolina. Roberto Cacciapaglia, artista che ha saputo ridefinire i confini tra la tradizione accademica e l’avanguardia tecnologica, approda a Roma per la tappa conclusiva del suo nuovo tour intitolato Aural.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Roberto Cacciapaglia a Roma: il viaggio immersivo di Aural

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