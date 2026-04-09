Il musicista Roberto Cacciapaglia sarà protagonista di un concerto al Teatro Celebrazioni di Bologna il prossimo 14 aprile, con il tour Aural. L’evento è descritto come un’esperienza immersiva di ascolto e presenza, mirata a coinvolgere il pubblico in un percorso sonoro. Cacciapaglia ha espresso la propria soddisfazione per il ritorno a Bologna, città che ha sempre apprezzato durante la sua carriera.

Roberto Cacciapaglia arriva al Teatro Celebrazioni di Bologna il 14 aprile con il suo nuovo tour Aural, esperienza immersiva di ascolto e presenza.Reduce dal successo di Olympia, il poema sinfonico composto e diretto per il Gran Finale della Cerimonia di Apertura di Milano Cortina 2026, Roberto Cacciapaglia torna sulla scena live. Il compositore e pianista farà tappa al Teatro Celebrazioni di Bologna martedì 14 aprile alle 21.00 con il nuovo tour Aural, prodotto e organizzato da Baobab Music. "Sono felice di tornare a Bologna – racconta Cacciapaglia – città che ho sempre amato e che è sempre stata contro la violenza, le guerre e tutto questo orrore che stiamo vivendo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Roberto Cacciapaglia al Teatro Celebrazioni di Bologna il 14 aprile con il tour Aural, esperienza immersiva di ascolto e presenza

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