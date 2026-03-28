Al via da aprile il nuovo tour AURAL di Roberto Cacciapaglia

Dal mese di aprile prende il via il tour “AURAL” del compositore e direttore musicale. La tournée segue la pubblicazione del suo ultimo progetto discografico, intitolato “Olympia”, distribuito dall'etichetta digitale Believe. L'artista sarà in diverse città italiane, esibendosi con le sue composizioni. La tournée prosegue le attività dal vivo legate all’uscita del nuovo album.

Milano, 2 mar. (askanews) – Dopo aver composto e diretto “Olympia” (distribuito da Believe), poema sinfonico per il Gran Finale della Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026, il compositore e pianista Roberto Cacciapaglia torna dal vivo con “AURAL”, il nuovo tour prodotto e organizzato da Baobab Music, in partenza da aprile 2026 (https:www.ticketone.itartistroberto-cacciapaglia). Il debutto sarà l’11 aprile a Crema (Teatro San Domenico). Si prosegue il 12 aprile a Torino (Conservatorio G. Verdi), il 14 aprile a Bologna (Teatro delle Celebrazioni), il 23 aprile a Firenze (Teatro Niccolini), il 29 aprile a Milano (Conservatorio G. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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