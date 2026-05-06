Roberta Bruzzone l’accusa a Salvo Sottile | Cosa non dice in televisione

Le tensioni tra Roberta Bruzzone e Salvo Sottile si sono acuite dopo che l’accusa nei confronti del conduttore televisivo è stata resa pubblica. La criminologa ha affermato che Sottile non ha rivelato alcune informazioni durante le trasmissioni televisive riguardanti il caso Garlasco. La polemica si svolge in un contesto di discussioni legali e mediatiche, con entrambe le parti coinvolte in accese dichiarazioni pubbliche.

Le tensioni attorno al caso Garlasco continuano ad allargarsi ben oltre le aule giudiziarie. Nelle ultime ore, infatti, al centro dell’attenzione non ci sono finite soltanto le nuove rivelazioni emerse nei programmi televisivi, ma anche lo scontro durissimo tra la criminologa Roberta Bruzzone e il giornalista Salvo Sottile. Tutto è esploso dopo la puntata di FarWest andata in onda il 5 maggio 2026, durante la quale si è tornati a parlare non solo del delitto di Garlasco ma anche di vicende personali e professionali che riguardano direttamente la nota criminologa. La reazione della Bruzzone è arrivata quasi immediatamente sui social, con un lungo sfogo che ha acceso ulteriormente il dibattito mediatico.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Garlasco News: Depositati gli Audio di Chiara Ingrosso e Roberta Bruzzone -

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