Un episodio insolito ha coinvolto un noto cantante che, mentre si lavava i denti, ha subito la perdita di mezzo dente. L’evento ha sollevato una domanda frequente: cosa bisogna fare quando un dente si rompe? Gli esperti del settore odontoiatrico hanno fornito indicazioni precise su come intervenire tempestivamente in questi casi, evidenziando i passaggi corretti da seguire per gestire al meglio la situazione.

P uò sembrare un episodio da commedia, e in effetti il riferimento a Scemo & più scemo arriva spontaneo. Ma quello che è successo a Robbie Williams apre una domanda molto concreta: cosa fare quando si spezza un dente, anche durante un gesto quotidiano come lavarsi i denti? Ne abbiamo parlato con il dottor Nunzio M. Tagliavia, odontoiatra e medico estetico a Milano: «Episodi come questo sono meno rari di quanto si pensi e raramente dipendono solo dallo spazzolino. Più spesso sono il segnale di una fragilità già presente». Nel caso del cantante, la scoperta è arrivata in modo quasi casuale: una sensazione diversa sotto la lingua, poi la conferma allo specchio.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Robbie Williams perde mezzo dente lavandoli: un caso insolito che riporta una domanda concreta. Cosa fare quando si spezza un dente? I consigli dell’odontoiatra per intervenire subito

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