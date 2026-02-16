Delia da X Factor al tour sold out passando per Sanremo ospite di Serena Brancale | La mia lingua non è una barriera è un ponte Cantare all’Ariston è un sogno – Intervista

Delia, nota per aver conquistato il pubblico di X-Factor 2025, ha spiegato che il suo passaggio dal talent al tour sold out e alla partecipazione come ospite a Sanremo è stato possibile grazie alla forza della sua musica e delle sue radici siciliane. La cantante e pianista classica ha aggiunto che parlare in dialetto non rappresenta un ostacolo, ma un modo per unire le persone. Cantare all’Ariston, ha detto, rappresenta un sogno che sta realizzando passo dopo passo.

Dopo aver incantato il pubblico di X-Factor 2025, Delia, cantautrice, interprete e pianista classica, è pronta a tornare dove tutto ha avuto origine: sul palco, con la sua voce e la sua Sicilia al centro. Lo scorso 13 febbraio ha preso via il "SICILIA BEDDA TOUR", al Teatro degli Arcimboldi di Milano, completamente Sold Out, e attraverserà i principali teatri italiani in una prima parte invernale, per poi proseguire nei mesi estivi nei luoghi più suggestivi della penisola. Un viaggio per un'artista che, fino a poco tempo fa, sognava soltanto di raccontare la propria terra, e che ora invece vede ben 23.