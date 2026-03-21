Il Milan affronta il Torino con Allegri che modifica tre titolari nella formazione, mentre D'Aversa sceglie di schierare il tandem d'attacco. Il tecnico rossonero deve fare i conti con l'assenza di Leao a causa di un infortunio, e nel frattempo la squadra cerca di risollevarsi dopo la sconfitta contro la Lazio. La partita si svolge senza ulteriori cambi nelle formazioni ufficiali.

Il Milan punta al riscatto dopo il ko dello scorso weekend contro la Lazio: Allegri cambia tre titolari e deve fare i conti con l'infortunio di Leao. Dall'altra parte, D'Aversa opta per un Torino offensivo: guarda le probabili formazioni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Milan-Torino, le formazioni: Allegri ne cambia tre, D'Aversa con il tandem d'attacco

Articoli correlati

Milan-Parma, le probabili formazioni: un dubbio per Allegri. In attacco si cambiaQui Milan - Massimiliano Allegri, tecnico dei rossoneri, ritrova a tempo pieno Alexis Saelemaekers, che tornerà titolare come esterno destro del suo...

Milan-Torino, probabili formazioni: Fullkrug in attacco! Le ‘scelte’ di AllegriDopo la brutta prestazione fornita contro la Lazio, il Milan di Massimiliano Allegri vale assolutamente riscattarsi.

Approfondimenti e contenuti su Milan Torino le formazioni Allegri ne...

Temi più discussi: Milan-Torino, le probabili formazioni della 30^ giornata di Serie A; Milan-Torino: probabili formazioni e statistiche; Probabili formazioni Milan-Torino: chi gioca titolare e le ultime su Leao, Pulisic, Fullkrug, Nkunku, Gimenez, Simeone, Adams e Zapata; Milan-Torino: probabili formazioni, orario, dove vederla (tv e streaming) e classifica Serie A.

Milan-Torino: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo realeDopo il successo del Napoli a Cagliari, rossoneri chiamati a rispondere per riprendersi il 2° posto. I granat però sono in fiducia ... tuttosport.com

Dove vedere Milan-Torino in tv e streaming: orario, probabili formazioni e guida alla partitaIl confronto tra Milan e Torino rappresenta uno degli snodi più interessanti della giornata numero 30 di Serie A. Da una parte la squadra di Massimiliano Allegri, chiamata a reagire dopo lo stop contr ... milanosportiva.com

Così in campo per #MilanTorino oggi pomeriggio a #SanSiro Voi chi mettereste Per le probabili formazioni, leggete l'articolo nel primo commento facebook

MATCHDAY AC Milan vs Torino 18:00 CET Serie A San Siro #MilanTorino x.com