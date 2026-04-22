Nidi e materne rivoluzione sulle supplenze | porte aperte anche agli studenti universitari

A Roma, la difficoltà nel trovare supplenti per le scuole dell’infanzia e i nidi continua a essere un problema. Recentemente, sono state apportate modifiche alle norme, consentendo anche agli studenti universitari di proporre disponibilità come supplenti. Questa misura mira a risolvere le carenze di personale e a garantire la continuità delle attività educative nelle strutture coinvolte.

Trovare supplenti per coprire le assenze di educatrici e insegnanti delle scuole dell’infanzia e dei nidi a Roma è ancora un problema. Con difficoltà che si registrano a cadenza quotidiana.Lo mette nero su bianco la giunta capitolina in una delibera con cui ha approvato il nuovo regolamento per.🔗 Leggi su Romatoday.it

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