Arriva il registro elettronico anche per nidi e infanzia

Da oggi, anche nidi e scuole dell'infanzia a Roma utilizzeranno il registro elettronico. La Direzione Programmazione, Regolamentazione e Gestione dei Servizi Educativi e Scolastici si occupa della supervisione e dell'organizzazione di questi servizi educativi dedicati ai bambini da zero a sei anni. La novità riguarda l'introduzione di strumenti digitali per la gestione delle pratiche amministrative e delle comunicazioni con le famiglie.

La Direzione Programmazione, Regolamentazione e Gestione dei Servizi Educativi e Scolastici di Roma Capitale svolge un ruolo centrale nella gestione del sistema educativo 0-6 anni. Le funzioni, come emerge dalla documentazione amministrativa, coprono l’intero ciclo: dalla programmazione dei servizi alla gestione del personale, fino al monitoraggio della qualità. Il Dipartimento interviene anche sul versante dell’ampliamento dell’offerta, attraverso strumenti come accreditamenti, appalti e project financing, con l’obiettivo di rafforzare i servizi per la prima infanzia. A questo impianto organizzativo si affiancano ora interventi di digitalizzazione, illustrati nel corso di una seduta congiunta delle Commissioni Scuola e Roma Capitale.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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