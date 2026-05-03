Rivolta nel carcere di Agrigento | tra gli otto detenuti arrestati anche un messinese

Nella giornata di giovedì 30 aprile si è verificata una rivolta nel carcere di Agrigento, coinvolgendo otto detenuti. Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato gli arresti effettuati nei confronti di tutti gli coinvolti, tra cui anche un uomo originario di Messina. L’episodio ha avuto come scenario la casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo” e ha portato a interventi delle forze dell’ordine.

Il giudice per le indagini preliminari Michele Dubini ha convalidato l’arresto degli otto detenuti protagonisti della violenta rivolta scoppiata giovedì, 30 aprile, nella casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento. La scintilla del disordine è scoccata nel reparto “Sole”, quando un.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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