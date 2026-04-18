Carceri al limite | ad Ancona il dibattito sul collasso del sistema

Oggi pomeriggio ad Ancona si terrà un incontro alle 16:30 nella sede di via dell’Artigianato 24, dedicato alla crisi del sistema carcerario italiano. L’evento sarà di natura tecnica e si concentrerà sulla condizione delle strutture penitenziarie, che si trovano in una fase di sovraffollamento e di criticità crescente. La discussione coinvolgerà professionisti e rappresentanti delle istituzioni del settore.

Un dibattito tecnico e sulla crisi del sistema carcerario italiano si terrà oggi pomeriggio ad Ancona, alle ore 16:30, presso la sede di via dell’Artigianato 24. L’incontro mira a esporre le falle strutturali e il sovraffollamento che caratterizzano le carceri, partendo dalla presentazione del volume intitolato L’Emergenza Negata – Il collasso delle carceri italiane. L’opera è frutto della collaborazione tra Alemanno, Falbo e i detenuti del braccio G8 di Rebibbia, con una prefazione firmata da Bernardini. Il confronto tra esperti e rappresentanti dei diritti. L’avvocato Gregorio aprirà i lavori del convezio organizzato dall’associazione culturale Il Quadrato in sinergia con la Camera Penale di Ancona.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Carceri al limite: ad Ancona il dibattito sul collasso del sistema Dietro le sbarre | Ancona: il tempo dentro. Notizie correlate Carceri, il collasso dietro le sbarre: ad Ancona la presentazione de "L'Emergenza negata"ANCONA – Mettere a nudo la realtà del sistema carcerario italiano, analizzandone le criticità strutturali e il sovraffollamento che troppo spesso... “L’emergenza negata”: Politicamente Scorretto accende i riflettori sul collasso delle carceri italianeMercoledì 11 febbraio, dalle 14:30 alle 15:30, Politicamente Scorretto propone una puntata speciale dedicata a uno dei temi più critici e spesso... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Il Comitato contro la tortura del Consiglio d’Europa chiede il miglioramento delle condizioni nelle carceri e ulteriori misure per prevenire i maltrattamenti da parte della polizia; Carceri, allarme a Torino: Degrado e esalazioni, condizioni al limite; Carcere di Trento al collasso, allarme sovraffollamento. Si teme l’effetto decreto sicurezza, Bertuol: Così il sistema diventa una bomba, servono interventi urgenti; Ritrovare una propria identità oltre il reato, la giustizia minorile secondo la Costituzione. Carceri: i jammer pericolosi per la salute? Esperto di sicurezza informatica solleva dubbi che non possono e non devono essere sottovalutatiCarceri: i jammer pericolosi per la salute? Esperto di sicurezza informatica solleva dubbi che non possono e non devono essere ... poliziapenitenziaria.it Emergenza carceri: tredicimila detenuti oltre la capienza e quattromila agenti in meno del previstoEmergenza carceri: tredicimila detenuti oltre la capienza e quattromila agenti in meno del previsto Ci sono numeri che, prima ... poliziapenitenziaria.it JAMMER NELLE CARCERI: RIMEDIO PEGGIORE DEL MALE Dal 2018 i disturbatori di segnale sono stati adottati negli istituti penitenziari italiani come risposta al dilagare dei cellulari tra i detenuti. Ma funzionano davvero E a quale prezzo Stefano Can facebook «Il piano carceri farà la fine del progetto Albania»: la denuncia della Uil penitenziaria. E al congresso spunta Delmastro x.com